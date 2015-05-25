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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 16:04 BJT

《全球汇市》美元重振雄风，受美国CPI数据和叶伦讲话提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0975 1.1015 -0.36 -9.28 1.2097

美元/日圆 121.58 121.53 +0.04 +1.59 119.68

欧元/日圆 133.43 133.81 -0.28 -7.83 144.77

美元/瑞郎 0.9422 0.9437 -0.16 -5.22 0.9941

英镑/美元 1.5504 1.5488 +0.10 -0.44 1.5573

美元/加元 1.2289 1.2277 +0.10 +5.78 1.1618

澳元/美元 0.7830 0.7827 +0.04 -4.14 0.8168

新西兰元/美元 0.7305 0.7311 -0.08 -6.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0347 1.0388 -0.39 -13.96 1.2026

欧元/英镑 0.7076 0.7106 -0.42 -8.76 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2287 9.2416 -0.14 -2.54 9.4688

美元/挪威克朗 7.6493 7.6430 +0.08 +2.37 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王洋/于春红; 审校 龚芳/艾茂林)

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