《中国企业债发行日程表》--5月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *中国铁路 100 10 5/26招标 区间3.52%~4.52% AAA 5/27 中银国际证券 总公司 50 20 区间4.02%~5.02% 国开证券等

(由铁路建设基金提供担保) ========================================================================================= 广东省路桥 20 15 5/20簿记建档 5.18% AA+ 5/21-5/26 广州证券 建设发展 (广东省交通集团担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 九江市城市 14 7 5/21簿记建档 5.50% AA 5/22-5/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 东北证券 ========================================================================================= 建发房地产 10 7 5/22簿记建档 *4.28% AA+ 5/25-5/27 兴业证券 集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

(厦门建发股份有限公司担保) ========================================================================================= 成都市蜀州 5 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA- 5/26-5/29 东兴证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权担保) 宏信证券 ========================================================================================= 邯郸市 13 7 5/26簿记建档 上限6.40% AA+ 5/27-5/29 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州城市 20 7 5/29簿记建档 上限6.02% AA+ 6/1-6/3 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 ========================================================================================= 建湖县 14 7 5/29簿记建档 -- AA 6/1-6/3 中投证券 城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 安信证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)