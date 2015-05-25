更新版 1-中国汇市：人民币在淡静交投中收贬，短期料仍在6.20元附近盘整

* 人民币收贬，中间价创近两周新低 * 交投淡静，未现区间突破动力 * 短期料仍在6.20附近震荡 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期 周一收贬，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易 员称，国际美元 隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动 力出现，全天交易相当淡静。 交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，全天成交金额仅百亿美元 ，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，预计短期汇价仍在6.20元附近盘整，观望美元指数走向以及央行可能的 方向指引。 “今天市场没什么动静，市场没怎么动，结售汇也比较均衡，6.20下面购汇盘多一些，...上也上不去，下 也下不来。”一股份行交易员。 另一个交易员指出，整个波动的区间还是没有变，短期料仍在6.20元附近盘整。而受美元上涨带动，1年 期美元/人民币掉期升水达到1,330点，为5月8日以来的逾两周收盘新高。 全球汇市方面，美元兑日圆周一在两个月高位附近持坚，兑欧元守住涨幅，此前美国核心消费者物价指数 (CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2020 6.1976 -0.07% 中间价 6.1165 6.1131 -0.06% 成交额 106亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅 1.41% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 46 6.1979 6.2025 2015年来即期升贬值幅度 0.03% 1年期美元/人民币掉期升水 1330 今日 上日 1年期NDF 6.2450/90 6.2385 CNH即期 6.2026/36 6.201 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)