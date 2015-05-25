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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 16:56 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币在淡静交投中收贬，短期料仍在6.20元附近盘整

* 人民币收贬，中间价创近两周新低
    * 交投淡静，未现区间突破动力
    * 短期料仍在6.20附近震荡

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期 周一收贬，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易
员称，国际美元 隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动
力出现，全天交易相当淡静。
    
    交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，全天成交金额仅百亿美元
，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，预计短期汇价仍在6.20元附近盘整，观望美元指数走向以及央行可能的
方向指引。
   
   “今天市场没什么动静，市场没怎么动，结售汇也比较均衡，6.20下面购汇盘多一些，...上也上不去，下
也下不来。”一股份行交易员。
    
    另一个交易员指出，整个波动的区间还是没有变，短期料仍在6.20元附近盘整。而受美元上涨带动，1年
期美元/人民币掉期升水达到1,330点，为5月8日以来的逾两周收盘新高。
   
    全球汇市方面，美元兑日圆周一在两个月高位附近持坚，兑欧元守住涨幅，此前美国核心消费者物价指数
(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸
 市场人民币的主要报价：    
                                                                               
                                               今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.2020         6.1976     -0.07%
                       中间价                6.1165         6.1131     -0.06%
                 成交额                     106亿美元                     
                                                                          
   日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅  1.41% (上限±2%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         46          6.1979     6.2025 
                 2015年来即期升贬值幅度       0.03%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                    1330                       
                                                                          
                                               今日           上日        
                  1年期NDF                  6.2450/90       6.2385        
                          CNH即期           6.2026/36        6.201        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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