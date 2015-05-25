亚洲橡胶：TOCOM期胶在清淡交易中收低，但日圆走软限制跌幅

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa称，“...市场交投淡静，”
“TOCOM期胶下跌的背后推手是上海期胶午后早段走软，但日圆走贬抑制了期胶跌势，”他称。
上海期货交易所主力9月期胶 午后早段一度跌至13,645元人民币(2,200.45美元)的低点，但稍后反弹，最终收报每吨13,955元人民币，当日涨60元。
美元兑日圆 在两个月高点121.78日圆附近交投，从上周五触及的低点120.64上涨，受美国公债收益率 上升带动。如果美元升逾122.04日圆，那么将涨至八年高点。
Kikukawa称，“近期TOCOM期胶表现优于上海期胶，部分归因于日圆走软。本周日圆走势可能将成为TOCOM期胶价格的焦点。”
新加坡SICOM-6月期胶 尾盘报每公斤155.3美分，跌0.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/于春红; 审校 龚芳/杜明霞)
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