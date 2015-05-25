两岸金融：台湾中寿转投资大陆建信人寿今年拟登新三板

路透台北5月25日 - 台湾中国人寿 董事长王铭阳周一称，与中国建设银行 合资大陆建信人寿今年目标登上新三板(中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司)，预计2018年正式上市。

王铭阳今天在一场投资人说明会作出以上表示。中寿总经理郭瑜玲 也指出，中寿转投资建信人寿19.99%股权，当初投资金额相当于75亿台币，随着人民币升值，评价后建信人寿持股的帐面价值已增值为190亿台币。

“现在新三板很火红，(建信)今年目标先上新三板。”王铭阳说。

目前建信人寿资本额约为45亿人民币，中国建设银行持股51%为最大股东，台湾中寿则为第二大股东。郭瑜玲并称，由于建信人寿业务不断扩充，今、明年建信人寿皆规划发行次顺位金融债券补充资本。

中寿副总经理黄之宁补充说，建信人寿在中国拥有15家省级分公司，4月又取得辽宁分公司筹建许可，预计今年将再申请四家省级分公司，持续拓展营运规模。

此外，郭瑜玲表示，自从台湾金管会开放寿险业投资国际板债券不纳入海外投资上限计算，中寿积极布局，至今年第一季底国际板债券投资金额超过1,200亿台币，投资收益率高于4%。