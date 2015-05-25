中国个股：首家因重大违法而强制退市的公司周四起暂停上市--上证所

路透北京5月25日 - 中国上证所周一公告表示，去年10月证监会发布退市新规后，沪深两市首家因重大违法行为而启动退市机制的上市公司博元投资 周四起将暂停上市。

刊登在上证所网站的新闻稿称，珠海市博元投资股份有限公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，被中国证监会依法移送公安机关。3月31日，上证所按规定对公司股票实施退市风险警示。截至2015年5月14日，博元投资股票在风险警示板交易已满30个交易日。

根据规定，上证所上市委员会对博元投资股票暂停上市事宜进行了审议，并形成了审核意见。根据上市委员会的审核意见，上证所决定自2015年5月28日起暂停博元投资股票上市。博元投资在股票暂停上市期间，应当继续履行上市公司的有关义务。