中国个股：首家因重大违法而强制退市的公司周四起暂停上市--上证所

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月25日 - 中国上证所周一公告表示，去年10月证监会发布退市新规后，沪深两市首家因重大违法行为而启动退市机制的上市公司博元投资 周四起将暂停上市。
刊登在上证所网站的新闻稿称，珠海市博元投资股份有限公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，被中国证监会依法移送公安机关。3月31日，上证所按规定对公司股票实施退市风险警示。截至2015年5月14日，博元投资股票在风险警示板交易已满30个交易日。
根据规定，上证所上市委员会对博元投资股票暂停上市事宜进行了审议，并形成了审核意见。根据上市委员会的审核意见，上证所决定自2015年5月28日起暂停博元投资股票上市。博元投资在股票暂停上市期间，应当继续履行上市公司的有关义务。
此前，中国证监会新闻发言人表示，已将博元投资 重大违法案件移送公关机关追究刑事责任。博元投资在上证所最终作出终止上市决定前，有两种情形可申请恢复上市。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。