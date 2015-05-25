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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 18:57 BJT

东南亚股市：多数下滑，泰国股市在贸易数据公布前创下一周最低

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   409.35    -4.76   -1.15   -0.35   410.77
    新加坡                   3460.85    10.67   +0.31   +2.84  3365.15
    马来西亚                  1767.38   -20.12   -1.13   +0.35  1761.25
    泰国                      1508.16   -15.70   -1.03   +0.70  1497.67
    印尼                      5288.36   -26.79   -0.50   +1.17  5226.95
    菲律宾                     7761.53   -48.64   -0.62   +7.34  7230.57
    越南                        563.00     1.18   +0.21   +3.18   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                

 (编译/审校 王洋/徐文焰)

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