马来西亚期市：棕榈油收高，受强劲出口数据提振

路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，稍早曾触及本 月最低。马来西亚棕榈油出口强劲提振市场，但印尼延迟加征出口税对市 场构成了压力。 船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚5月 1-25日棕榈油出口增至1,382,782吨。而毛棕榈油的出货量则从上月同期 的58,500吨飙升至528,143吨。 一位驻吉隆坡的外国商品经纪公司的交易员说：“下午受到非常不错 的出口数据支撑，价格反弹。” 不过该交易员表示，外围市场的低迷仍旧压制本地市场人气，使得棕 榈油可能仍将卡在2,100-2,170马币区间。“本土对出口数据的反应很好 ，但大连和其它食用油市场表现低迷，”他说。 指标8月棕榈油期货 上涨0.3%至每吨2,141马币(林吉特)。 盘中一度触及2,121马币，为4月30日来最低水准。 总成交量为35,654口，稍高于平均的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)