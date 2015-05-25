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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油收高，受强劲出口数据提振

路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，稍早曾触及本
月最低。马来西亚棕榈油出口强劲提振市场，但印尼延迟加征出口税对市
场构成了压力。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚5月
1-25日棕榈油出口增至1,382,782吨。而毛棕榈油的出货量则从上月同期
的58,500吨飙升至528,143吨。
    
    一位驻吉隆坡的外国商品经纪公司的交易员说：“下午受到非常不错
的出口数据支撑，价格反弹。”
    
    不过该交易员表示，外围市场的低迷仍旧压制本地市场人气，使得棕
榈油可能仍将卡在2,100-2,170马币区间。“本土对出口数据的反应很好
，但大连和其它食用油市场表现低迷，”他说。
    
    指标8月棕榈油期货 上涨0.3%至每吨2,141马币(林吉特)。
盘中一度触及2,121马币，为4月30日来最低水准。
    
    总成交量为35,654口，稍高于平均的35,000口。(完)
        
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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