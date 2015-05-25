国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至四个月低点，因需求下滑但供给高企

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至四个月低点每吨74.95美元，受供给高企和需求下降拖累。
6月到岸亚洲的西方船货估计为180万吨，持平于5月，但下个月的需求将下降，因台湾裂解装置进行维护，而且有逾20万吨的液化石油气预计将取代石脑油。
印度石油公司(IOC)自5月开始的两个月出口，都高于今年前四个月的均值。
贸易商表示，IOC已出售3.5万吨船期为6月15-17日的船货，可能还出售1.5万吨船期为6月8-10日的船货，买家是中国联合石化。
但升水情况尚不清楚，因买卖双方都不会透露。
亚洲汽油较石脑油升水刷新22个月高位至每桶21.61美元，因市场出现异常强劲的买兴。这是因为印度夏季需求良好以及炼厂维护，恰好赶上6月穆斯林的斋月。
Phillips 66分别以离岸价每桶较新加坡报价升水2美元和2.30美元的价格，向Lukoil出售两艘船期为6月14-18日的92号汽油船货。
Petro-Diamond以每吨558美元向Socar出售一艘7月下半月石脑油船货，并以每吨557美元向壳牌出售一艘8月上半月船货。
壳牌还从BP手中购入一艘8月上半月石脑油船货，价格为每吨557美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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