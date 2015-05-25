更正-国际油市：亚洲船用燃料油升水扩大，市场表现料将好转

(更正：正文第四段有误，应为“贴水5美元”，而非“贴水0.05美元”)

路透新加坡5月25日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周一上升，因市场预计燃料油价格在未来一个月将走高，届时现货交易料将升温。

路透数据显示，380-cst船用燃料油升水周一上升2.71美元至每吨3.48美元。

“如果卖家坚持住，日后就能抓住更高的升水，”一名新加坡的燃料油交易员表示。

在燃料油现货市场，6月稍晚装运的船货较新加坡现货报价每吨升水高达3美元，6月初装船的燃料油则为贴水5美元。

燃料油互换价格也显示出类似的趋势，即市场可能在6月稍晚走强。

虽然180-cst燃料油6月/7月跨月价差小幅下滑0.25美元，但仍接近三年多高位；380-cst燃料油价差亦接近逾一年高点。

在标购消息方面，招标文件显示，Jordan Petroleum Refinery正求购21万吨6月底至7月初交货的燃料油。

现货交易方面，共有四笔交易达成。

嘉能可从道达尔手中购买了4万吨380-cst燃料油，6月19-23日发货，价格较新加坡现货报价每吨升水1美元。

Phillips66向摩科瑞出售2万吨180-cst燃料油，6月9-13日发货，价格较5月新加坡平均现货价格持平。

Lukoil向中石油出售2万吨380-cst燃料油，6月20-24日发货，价格较新加坡现货报价每吨升水3美元。

道达尔向新加坡贸易商兴隆出售2万吨380-cst燃料油，6月9-13日发货，价格较新加坡现货价每吨贴水5美元。(完)

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