国际油市：柴油市场持稳，市场浮现来自巴基斯坦的需求

路透新加坡5月25日 - 亚洲柴油所有级别的现货价差周一均持平，包 括指标含硫500ppm柴油报每桶贴水0.22美元，市场供给充足。 不过有需求浮现，巴基斯坦石油公司(PSO)入市求购10万吨含硫0.5% 、船期为6月末的柴油船货，比其取消的5月采购量高出一倍。 该公司求购5万吨船期6月19-24日的柴油，并求购5万吨6月25-29日的 柴油。 夏季低于以往平均水平的降雨可能会抑制水力发电量，从而增加对发 电用柴油的需求。 新加坡现货市场上，道达尔以每桶贴水0.25美元从Winson买入15万桶 含硫500ppm的柴油，船期为6月20-24日。 兴隆以贴水0.20美元向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为6 月13-17日，并以同样贴水向嘉能可出售25万桶同一级别的柴油，船期为6 月17-21日。 没有航煤交易达成，因在供给充足的情况下买家未出手。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)