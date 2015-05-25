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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 19:39 BJT

国际油市：柴油市场持稳，市场浮现来自巴基斯坦的需求

路透新加坡5月25日 - 亚洲柴油所有级别的现货价差周一均持平，包
括指标含硫500ppm柴油报每桶贴水0.22美元，市场供给充足。
    
    不过有需求浮现，巴基斯坦石油公司(PSO)入市求购10万吨含硫0.5%
、船期为6月末的柴油船货，比其取消的5月采购量高出一倍。
    
    该公司求购5万吨船期6月19-24日的柴油，并求购5万吨6月25-29日的
柴油。
    
    夏季低于以往平均水平的降雨可能会抑制水力发电量，从而增加对发
电用柴油的需求。
    
    新加坡现货市场上，道达尔以每桶贴水0.25美元从Winson买入15万桶
含硫500ppm的柴油，船期为6月20-24日。
    
    兴隆以贴水0.20美元向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为6
月13-17日，并以同样贴水向嘉能可出售25万桶同一级别的柴油，船期为6
月17-21日。
    
    没有航煤交易达成，因在供给充足的情况下买家未出手。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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