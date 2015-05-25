主要国家经济指标预测--5月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 423.1 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正17 正12 1230 美国耐久财订单 4月 -0.4% +4.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3% 扣除国防的耐久财订单 +0.4% +3.4% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.6% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +5.4% 房价指数 -- 220.5 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 3月 +0.9% +0.9% 未经季调房价指数(较前月) +0.7% +0.5% 房价指数(较上年同期) +4.6% +5.0% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 57.0 服务业PMI 57.0 57.4 1400 美国消费者信心指数 5月 95.0 95.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 51.0 48.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 5月 -- 负3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负16.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差534 逆差3,189 出口(较上年同期) +8.0% +6.4% 进口(较上年同期) -4.2% -1.5% 5月25日(一) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 4月初值 顺差25.86 -- 2100 韩国消费者信心指数 5月 105 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 40.4 41 出口(亿新西兰元) 41.7 42 贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.23 顺差1 截至4月的一年 逆差26.2 逆差27.9(完)