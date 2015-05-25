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亚洲 | 2015年 5月 26日 星期二 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--5月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                         第一季        --     423.1
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 5月         正17     正12
    1230 美国耐久财订单                                4月        -0.4%    +4.7%
             扣除运输的耐久财订单                                 +0.4%    +0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                 +0.4%    +3.4%
             扣除飞机的非国防资本财订单                           +0.3%    +0.6%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      3月           --    +0.7%
                                         (较上年同期)                --    +5.4%
                                 房价指数                            --    220.5
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   3月        +0.9%    +0.9%
                            未经季调房价指数(较前月)              +0.7%    +0.5%
                              房价指数(较上年同期)                +4.6%    +5.0%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           5月初值         --     57.0
                   服务业PMI                                       57.0     57.4
    1400 美国消费者信心指数                            5月         95.0     95.2
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        4月         51.0     48.1
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  5月           --      负3
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  5月           --   负16.0

    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          4月      逆差534    逆差3,189
             出口(较上年同期)                                     +8.0%    +6.4%
             进口(较上年同期)                                     -4.2%    -1.5%
    
    5月25日(一)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        4月初值    顺差25.86      --   
    2100 韩国消费者信心指数                            5月        105        --
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                        4月        40.4      41
               出口(亿新西兰元)                                   41.7      42
               贸易收支(亿新西兰元)                              顺差1.23   顺差1
                                            截至4月的一年        逆差26.2   逆差27.9(完)

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