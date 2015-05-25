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市场报道 | 2015年 5月 25日 星期一 21:21 BJT

美国各类经济指标总览--2015/5/25

当前值                    前次值  
 失业率(%)                         5.4  (4月)                5.5  (3月)
 非农业就业岗位(万)           增加22.3  (4月)            增加8.5  (3月修正值)
 平均时薪(%)                      +0.1  (4月)               +0.2  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)           +0.1  (4月)               +0.2  (3月)
 不包括食品和能源CPI(%)          ＋0.3  (4月)               +0.2  (3月)
 实质所得(%)                      持平  (4月)               -0.3  (3月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)           -0.4  (4月)               +0.2  (3月)
 不包括食品和能源PPI(%)           -0.2  (4月)               +0.2  (3月)
 国内生产总值(GDP)(%)             +0.2  (第一季初值)        +2.2  (第四季终值)  
 GDP平减指数(%)                   -0.1  (第一季初值)        +0.2  (第四季终值)
 零售销售(%)                      +0.0  (4月)               +1.1  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)        逆差513.7  (3月)          逆差358.9  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                      +0.7  (第一季)            +0.5  (第四季)
 工业生产(%)                      -0.3  (4月)               -0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                    78.2  (4月)               78.6  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)             27.4  (5月16日当周        26.4  (5月9日当周)
                                        )                         
 联邦预算(亿美元)            盈余1,570  (4月)            赤字530  (3月)
 领先指标(%)                      +0.7  (4月)               +0.4  (3月修正值)
 个人所得(%)                      持平  (3月)               +0.4  (2月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)         +0.2  (3月)               +0.2  (2月)
                                                                  
 消费者信贷(亿美元)          增加205.2  (3月)          增加147.9  (2月修正值)
 企业库存(%)                      +0.1  (3月)               +0.2  (2月)
 建筑支出(%)                     -0.6%  (3月)               持平  (2月修正值)
 消费者信心                       95.2  (4月)              101.4  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                  113.5  (4月)               94.4  (3月修正值)
 建筑许可(万户)                  114.3  (4月)              103.8  (3月修正值)
 成屋销售(万户)                    504  (4月)                521  (3月修正值)
 新屋销售(万户)                   48.1  (3月)               54.3  (2月修正值)
 工厂订单(%)                      +2.1  (3月)               -0.1  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)            +4.4  (3月修正值)         -1.4  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数         57.8  (4月)               56.5  (3月)
 供应管理协会制造业指数           51.5  (4月)               51.5  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                +0.1  (3月修正值)         +0.2  (2月修正值)
 进口物价(%)                     -0.3%  (4月)              -0.2%  (3月修正值)
 出口物价(%)                     -0.7%  (4月)              +0.1%  (3月修正值)
 单位劳工成本(%)                  +5.0  (第一季初值)        +4.2  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                  -1.9  (第一季初值)        -2.1  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)              赤字1,135  (第四季)         赤字989  (第三季修正值)

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