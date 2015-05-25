美国各类经济指标总览--2015/5/25

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
当前值 前次值 失业率(%) 5.4 (4月) 5.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加22.3 (4月) 增加8.5 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.3 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) -0.3 (3月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.2 (第一季初值) +2.2 (第四季终值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季初值) +0.2 (第四季终值) 零售销售(%) +0.0 (4月) +1.1 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差513.7 (3月) 逆差358.9 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.2 (4月) 78.6 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.4 (5月16日当周 26.4 (5月9日当周) ) 联邦预算(亿美元) 盈余1,570 (4月) 赤字530 (3月) 领先指标(%) +0.7 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人所得(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.2 (3月) 增加147.9 (2月修正值) 企业库存(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 建筑支出(%) -0.6% (3月) 持平 (2月修正值) 消费者信心 95.2 (4月) 101.4 (3月修正值) 房屋开工(万户) 113.5 (4月) 94.4 (3月修正值) 建筑许可(万户) 114.3 (4月) 103.8 (3月修正值) 成屋销售(万户) 504 (4月) 521 (3月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (3月) 54.3 (2月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (3月) -0.1 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (3月修正值) -1.4 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.8 (4月) 56.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (4月) 51.5 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月修正值) +0.2 (2月修正值) 进口物价(%) -0.3% (4月) -0.2% (3月修正值) 出口物价(%) -0.7% (4月) +0.1% (3月修正值) 单位劳工成本(%) +5.0 (第一季初值) +4.2 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.9 (第一季初值) -2.1 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。