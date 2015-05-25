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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 21:08 BJT

国际油市：伊朗原油日产量将在2016年3月前提高17万桶--IRNA

路透迪拜5月25日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一援引该国石油官员的话报道称，伊朗计划在当前伊朗年于2016年3月20日结束前，将原油日产量提高17万桶。

伊朗Arvandan油气公司的总经理Soltan Kamali表示，“一旦North Azadegan和Yadavaran油田进入初步运营，那么产量将会提升，”IRNA报导称。Arvandan油气公司是伊朗国家石油公司(NIOC)的子公司。

若伊朗和六大国在6月30日最后期限前达成最终的核协议，那么石油输出国组织(OPEC)产油国打算将原油日出口量最多提高100万桶。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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