国际油市：伊朗原油日产量将在2016年3月前提高17万桶--IRNA

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透迪拜5月25日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一援引该国石油官员的话报道称，伊朗计划在当前伊朗年于2016年3月20日结束前，将原油日产量提高17万桶。
伊朗Arvandan油气公司的总经理Soltan Kamali表示，“一旦North Azadegan和Yadavaran油田进入初步运营，那么产量将会提升，”IRNA报导称。Arvandan油气公司是伊朗国家石油公司(NIOC)的子公司。
若伊朗和六大国在6月30日最后期限前达成最终的核协议，那么石油输出国组织(OPEC)产油国打算将原油日出口量最多提高100万桶。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。