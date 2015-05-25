欧洲股市：下跌，因担心希腊违约和西班牙政治稳定性

* 希腊ATG指数下跌，因重新担忧该国可能违约

* 西班牙股市下跌，此前一地区选举公布结果

* 成交清淡，因伦敦、法兰克福和纽约市场休市

路透伦敦5月25日 - 欧洲股市周一下跌，西班牙和希腊股市下挫，因投资者担心希腊债务问题和一西班牙地区选举结果反应选民不支持政府。

希腊ATG股指 下挫3.1%，希腊政府周一表示，该国打算履行债务责任，但急切需要救助资金使该国可以这样做。希腊ATG股指自年初迄今下挫约1.5%，表现落后于其他欧洲股市。

多位希腊高级官员曾表示，希腊没有资金偿还将在下周到期的贷款。

西班牙IBEX指数 劲跌2%，此前该国执政的人民党(People's Party)在周日进行的地区和当地选举中落败。这次选举显示选民不支持西班牙首相拉霍伊在四年来大幅削减支出和出现一连串腐败丑闻。

尽管希腊的不确定犹在，但许多投资者预计希腊会继续留在欧元区，且预期欧洲央行处于纪录低位的利率和实施的其他经济刺激举措，将带动欧洲股市在今年余下时间走强。

欧洲股市周一回落，和周五美股走势一致，当日美联储主席叶伦暗示美联储可能在今年升息。

法股CAC指数 下跌0.5%，报5,117.17点。