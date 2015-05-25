南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国可能在今年升息令美元走强

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑不断走强的美元周一扩大跌幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示美联储可能在今年升息，提振美元上涨。
1435 GMT，兰特兑美元 报11.9605兰特，较周五收盘下跌0.57%。
“在周五稍晚，我们看到美元显着走强，受叶伦的讲话带动...所以兰特下跌，”Bidvest Bank汇市交易员Ion de Vleeschauwer称。
他补充说，市场成交量低，因包括英国和美国在内的多个市场因假期休市。
美元兑一篮子主要货币 周一触及一个月高位，因美国基础通胀强于预期，巩固美联储在今年稍晚升息的可能性。
交易商表示，叶伦对美联储倾向在今年升息的言论也支撑美元人气。
南非交易商在等待南非周二公布的失业率和GDP数据，本周稍后还将公布生产者物价指数、南非预算、贸易数据和燃料价格决定。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同