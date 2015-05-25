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债券 | 2015年 5月 26日 星期二 03:07 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国可能在今年升息令美元走强

路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑不断走强的美元周一扩大跌幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示美联储可能在今年升息，提振美元上涨。

1435 GMT，兰特兑美元 报11.9605兰特，较周五收盘下跌0.57%。

“在周五稍晚，我们看到美元显着走强，受叶伦的讲话带动...所以兰特下跌，”Bidvest Bank汇市交易员Ion de Vleeschauwer称。

他补充说，市场成交量低，因包括英国和美国在内的多个市场因假期休市。

美元兑一篮子主要货币 周一触及一个月高位，因美国基础通胀强于预期，巩固美联储在今年稍晚升息的可能性。

交易商表示，叶伦对美联储倾向在今年升息的言论也支撑美元人气。

南非交易商在等待南非周二公布的失业率和GDP数据，本周稍后还将公布生产者物价指数、南非预算、贸易数据和燃料价格决定。(完)

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