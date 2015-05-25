韩国数据：5月消费者信心指数升至七个月高位105，4月为104

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月26日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国5月消费者信心连续第二个月攀升，至七个月最高，支持决策者有关消费已出现复苏迹象的讲话。
韩国央行在声明中表示，5月消费者信心指数从4月的104小升至105，为去年10月来最高。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
韩国财长和央行总裁等决策者均表示，近几周国内支出和投资已出现改善的迹象。
央行还表示，5月消费者对未来12个月通胀率的预估中值保持在2.5%，和4月持平。
超过60%的受访者表示，预计未来一年公用事业成本对通胀的影响最大，之后是住房成本。
韩国央行称，在5月11-18日对全国2,000户家庭进行了调查。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。