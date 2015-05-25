韩国数据：5月消费者信心指数升至七个月高位105，4月为104

路透首尔5月26日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国5月消费者信心连续第二个月攀升，至七个月最高，支持决策者有关消费已出现复苏迹象的讲话。

韩国央行在声明中表示，5月消费者信心指数从4月的104小升至105，为去年10月来最高。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

韩国财长和央行总裁等决策者均表示，近几周国内支出和投资已出现改善的迹象。

央行还表示，5月消费者对未来12个月通胀率的预估中值保持在2.5%，和4月持平。

超过60%的受访者表示，预计未来一年公用事业成本对通胀的影响最大，之后是住房成本。