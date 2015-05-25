金砖国家：5月25日股汇市收盘纵览

路透5月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.22%或2.29点，报1,035.33点。

中国股市：沪综指收升3.4%再创逾七年新高，资金预期乐观推动大盘连涨

中国汇市：人民币在淡静交投中收贬，短期料仍在6.20元附近盘整

香港股市5月25日因假期休市一天

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巴西股市：巴西指标Bovespa指数 周一收盘上涨0.43%，或231.96点，报54,609.25点，上日收报54377.29点。

巴西汇市：拉美货币全线下滑，雷亚尔领跌，因市场在担心美联储升息时间之余，又对巴西财政紧缩政策能否得到政治支持表示疑虑。雷亚尔兑美元 盘中跌逾1%，因市场风闻巴西财长认为上周五宣布将财政预算冻结在699亿雷亚尔(216亿美元)的举措还不够。该货币对终场收报3.0959/79雷亚尔，上交易日收报3.0944/51。

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南非股市：几近收平，该国最大糖企Illovo Sugar Ltd 跌幅较大，因该公司公布全年获利下滑。 指标Top-40指数 小跌0.08%，至47,884点，大盘综合指数 跌0.13%报53,985点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国可能在今年升息令美元走强

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印度股市：收盘下跌逾1%，追随地区股市跌势，美联储可能较预期更早升息的担忧打压市场人气，菸草商ITC Ltd 公布业绩令人失望，股价挫跌3.75%。指标BSE指数 下跌1.12%，报27,643.88点。NSE指数 跌1.05%，至8,370.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元 收盘下跌至63.56/57，上日收报63.52/53，受强势美元影响。美联储可能较早升息的预期提振美元。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.92%，报1,041.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.61%，报568.90点。