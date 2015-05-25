澳新经济指标预测--5月26日-6月2日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 41 43 出口(亿新西兰元) 42 49.3 贸易收支(亿新西兰元) 顺差1 顺差6.31 截至4月的一年 逆差27.9 逆差24.1 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -1.5% -0.2% 5月28日(四) 0130 澳洲资本支出 第一季 -2.4% -2.2% 建筑类支出 -2.5% -2.6% 机械类支出 -1.2% -1.3% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +11.0% 5月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 5月 -- 30.2% 企业活动指数 -- 41.3% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +4.4% 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 6月1日当周 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 48 6月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- +2.8% 民间建筑许可 -- +1.1% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.8% 企业获利 -- -0.2% 企业税前获利 -- -9.6% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 1.7% -1.9% 6月2日(二) 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第一季 -- 赤字96 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.00% 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.70 (完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。