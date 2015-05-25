离岸人民币：中智两国央行签署本币互换协议，并拟在智利设立清算行

路透圣地亚哥5月25日 - 智利央行和中国人民银行为人民币在南美的使用扫清了道路，同时两国将增强贸易关系。

两国央行周一在一份声明中称，双方签署的本币互换协议规模为2.2万亿智利比索(36亿美元)，协议有效期为三年。

智利外长Heraldo Munoz称，中国还计划将在智利建立人民币清算行，这将是在拉美设立的首个清算行，“可以成为项目融资的基础”。