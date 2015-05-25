离岸人民币：中智两国央行签署本币互换协议，并拟在智利设立清算行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透圣地亚哥5月25日 - 智利央行和中国人民银行为人民币在南美的使用扫清了道路，同时两国将增强贸易关系。
两国央行周一在一份声明中称，双方签署的本币互换协议规模为2.2万亿智利比索(36亿美元)，协议有效期为三年。
智利外长Heraldo Munoz称，中国还计划将在智利建立人民币清算行，这将是在拉美设立的首个清算行，“可以成为项目融资的基础”。
在中国国务院总理李克强首次对拉美进行正式访问期间，两国宣布上述协议。随着中国继续努力加强人民币国际化，之前中国已经敲定一系列协议，建立地区人民币交易中心。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。