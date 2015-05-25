汽车产业：戴姆勒与百度携手，打造驾车新体验

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透法兰克福5月25日 - 德国汽车生产商戴姆勒 将在中国市场的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)车上安装来自网络服务公司百度 的软件，顺应汽车生产商与消费科技公司联合深化的趋势。
在交通日益拥堵的当前时代，汽车生产商寻求在车辆中提供信息和娱乐服务以及智能手机的兼容性。
戴姆勒和百度周一在上海“亚洲国际消费电子产品展”上宣布这一结盟消息。
奔驰车上将安装有百度相应软件，用户可通过仪表板访问来自智能手机的内容，例如音乐和互联网服务等。
两家公司未透露第一款装有百度应用程序的汽车将于何时生产。
此外，戴姆勒还在上周六周六宣布与高通 携手合作，研发车内手机无线充电及电动汽车无线充电技术。 (完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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