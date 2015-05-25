澳洲新股：Greenstone将挂牌筹资近10亿美元，为澳洲今年迄今最大宗上市案

路透悉尼5月25日 - 南非保险商Hollard Group计划透过将旗下澳洲部门Greenstone Pty Ltd上市，筹集近10亿澳元(7.83亿美元)的资金，料将是澳洲今年迄今的最大宗上市案。

资本市场人士密切关注该上市案,以衡量新股需求情况。碍于全球经济迟滞疑虑，澳洲首度公开上市(IPO)案规模在2014年创记录之后，新股需求便冷却下来。

根据提交给澳洲当局的招股说明书周一显示，Greenstone约有58%的股份，或3.98亿股将以每股2.00-2.50澳元之间的价格出售。该说明书证实了负责售股事宜的消息人士曾对路透所说的事。

若交易价为该区间的最高价，Greenstone的市值将为17亿澳元。Greenstone业务为出售寿险和宠物保险商品。