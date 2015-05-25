澳洲新股：Greenstone将挂牌筹资近10亿美元，为澳洲今年迄今最大宗上市案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼5月25日 - 南非保险商Hollard Group计划透过将旗下澳洲部门Greenstone Pty Ltd上市，筹集近10亿澳元(7.83亿美元)的资金，料将是澳洲今年迄今的最大宗上市案。
资本市场人士密切关注该上市案,以衡量新股需求情况。碍于全球经济迟滞疑虑，澳洲首度公开上市(IPO)案规模在2014年创记录之后，新股需求便冷却下来。
根据提交给澳洲当局的招股说明书周一显示，Greenstone约有58%的股份，或3.98亿股将以每股2.00-2.50澳元之间的价格出售。该说明书证实了负责售股事宜的消息人士曾对路透所说的事。
若交易价为该区间的最高价，Greenstone的市值将为17亿澳元。Greenstone业务为出售寿险和宠物保险商品。
高盛 、麦格理 、花旗集团 、德意志银行 及摩根大通 正负责该上市案，最终上市价将在6月11日或12日敲定。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。