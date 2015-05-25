版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 26日 星期二 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--5月26日-6月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    5月25日当周        

    5月26日(二)
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                       第一季         --      423.1
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 5月        正17      正12
    
    5月27日(三) 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         6月      正10.0    正10.1
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     4月         --     正1.35
    0645 法国消费者信心指数                            5月        正95      正94  
    
    5月28日-6月5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月       +0.3%     +1.0%
                           (较上年同期)                          +4.7%     +5.2%
    
    5月28日(四)
    0600 德国进口物价(较前月)                          4月       +0.5%     +1.0%
                     (较上年同期)                                -0.6%     -1.4%    
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          4月         --  顺差25.25
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季         --      +2.5%
    0800 意大利企业信心指数                            5月     正104.5   正104.1
    0800 意大利消费者信心指数                          5月     正108.3   正108.2
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值   +0.4%     +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.5%     +2.4%    
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季初值       --      -0.9%
                     (较上年同期)                                  --      +3.7%
    0900 欧元区企业景气指数                            5月      正0.34    正0.32
                经济景气指数                                   正103.5   正103.7
                工业景气指数                                     负3.0     负3.2
                服务业景气指数                                   正6.7     正6.7
                消费者信心指数                                   负5.5     负4.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正0.7
                生产者通胀预期指数                                 --      负2.9
    2305 英国GfK消费者信心指数                         5月         正4       正4
    
    5月29日(五)
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)               第一季      -0.1%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +1.6%     +1.9%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      4月       +0.8%     -2.3%
                     (较上年同期)                                +2.8%     +3.5%         
    0645 法国消费者支出(较前月)                        4月       +0.2%     -0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      +0.1%
    0700 瑞士KOF领先指标                               5月        90.0      89.5
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    4月       +4.9%     +4.6%
                  民间贷款                                       +0.2%     +0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.1%    
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值     +0.3%     +0.3%
                                 (较上年同期)                     持平      持平
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月初值     +0.1%     +0.2%
                                  (较上年同期)                    持平     -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     5月初值      持平     +0.4%
                                  (较上年同期)                   +0.1%     -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月         --       持平
                               (较上年同期)                        --      -2.4%
    
    6月1日当周

    6月1日(一)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 5月         --       47.9
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   5月         --       53.8
    0750 法国Markit制造业PMI                           5月         --       49.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       5月         --       51.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       5月终值       --       52.3
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      5月         --       51.9
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             5月初值       --       持平
                                (较上年同期)                       --      +0.5%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      --      -0.1%
                                     (较上年同期)                  --      +0.3%
    
    6月2日(二)
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              5月         --    减少0.8
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      284.3
             经季节调整失业率                                      --       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.2
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        4月         --  增加12.42
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　    --  增加18.29
             抵押贷款批准件数(千件)                                --     61.341
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.3%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      5月         --       54.2
    0900 欧元区消费者物价调合指数(HICP)(较上年同期)  5月初值       --       持平
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月         --      +0.2%
                             (较上年同期)                          --      -2.3% (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐