欧洲经济指标预测--5月26日-6月2日****

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月26日(二) 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 423.1 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正17 正12 5月27日(三) 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 正10.0 正10.1 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 4月 -- 正1.35 0645 法国消费者信心指数 5月 正95 正94 5月28日-6月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +4.7% +5.2% 5月28日(四) 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +1.0% (较上年同期) -0.6% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差25.25 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- +2.5% 0800 意大利企业信心指数 5月 正104.5 正104.1 0800 意大利消费者信心指数 5月 正108.3 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 -- -0.9% (较上年同期) -- +3.7% 0900 欧元区企业景气指数 5月 正0.34 正0.32 经济景气指数 正103.5 正103.7 工业景气指数 负3.0 负3.2 服务业景气指数 正6.7 正6.7 消费者信心指数 负5.5 负4.6 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.9 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 正4 正4 5月29日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -0.1% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.8% -2.3% (较上年同期) +2.8% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 90.0 89.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.9% +4.6% 民间贷款 +0.2% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +4.1% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 持平 +0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.4% 6月1日当周 6月1日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 47.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.8 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 51.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 -- 52.3 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 51.9 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.3% 6月2日(二) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) -- 284.3 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加12.42 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.29 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.341 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 54.2 0900 欧元区消费者物价调合指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- 持平 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.3% (完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。