美国与加拿大经济指标预测--5月26日-6月2日****

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月25日当周
5月26日(二)
1230 美国耐久财订单 4月 -0.4% +4.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 +0.4% +3.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.6%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +5.4%
房价指数 -- 220.5
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 3月 +0.9% +0.9%
未经季调房价指数(较前月) +0.7% +0.5%
房价指数(较上年同期) +4.6% +5.0%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 57.0
服务业PMI 57.0 57.4
1400 美国消费者信心指数 5月 95.0 95.2
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 51.0 48.1
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 5月 -- 负3
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负16.0
5月27日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 114.3
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 406.5
再融资指数 -- 1,600.6
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%
5月28日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 -- 27.4
四周均值(万人) -- 26.625
续请失业金人数(万人) 5月16日当周 -- 221.1
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 +1.0% +1.1%
5月29日(五)
1230 美国企业获利 第一季初值 -- -1.6%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -0.8% +0.2%
最终销售 -0.8% -0.5%
消费支出 -- +1.9%
GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +0.9% +0.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6%
GDP环比年率 第一季 +0.2% +2.4%
GDP(较前月) 3月 +0.2% 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 53.0 52.3
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 5月终值 89.9 88.6
现况指数 100.5 99.8
预期指数 83.1 81.5
6月1日当周
6月1日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- +0.3%
个人所得(较前月) +0.3% 持平
个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.4%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 5月 -- 49.0
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 53.8
1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +1.0% -0.6%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 51.8 51.5
投入物价分项指数 -- 40.5
就业分项指数 -- 48.3
新订单分项指数 -- 53.5
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +2.0%
6月2日(二)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 681.7
1400 美国工厂订单(较前月) 4月 +0.2% +2.1%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.1%
耐久财订单(较前月) 4月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- --
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- --
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- --
1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,670 1,650(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张荻)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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