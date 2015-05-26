《中国报摘》--其他报纸重要消息5月26日

**上海证券报**

--据了解，从目前来看，保险机构在大盘股上并无明显动作，但对于创业板已表现出落袋为安的心态。不过由于保险资金原本在创业板的配置比例就不高，因此，业内人士认为，此举实际影响可能会小于心理预期。

--新三板正在成为金融机构的融资沃土。在快速融资以弥补净资本短期的背景下，东海证券在近期启动挂牌新三板的事宜。而据记者了解，随着去年底监管层发文支持证券经营机构登陆新三板，还有几家中小券商也在近期筹备挂牌新三板。

--乐视网 撤回去年45亿元人民币再融资方案，将募资额增加至最新的75亿元。同时公司实际控制人董事长贾跃亭宣布将在六个月内减持不超过8%的股份，套现额预计超过100亿元。

--*ST中富 称由于临近兑付兑息日还存在较大资金缺口，无法按期全额支付所发12中富01 债券本金。按照目前情况，只能按照25%的比例兑付本金。

--万邦达 拟向五名特定对象非公开发行不超过1.3亿股，募集资金不超过30.96亿元，主要投向与政府合作的供水、污水处理等4个市政工程项目。

--*ST博元 称，自周四(28日)起，公司将被实施暂停上市。

--此前曾一度集体撤出中国内地房地产市场的外资基金，近期似有卷土重来之势。据悉，近期上海多宗写字楼整栋收购交易几近落单，意象明确的接盘方多为境外投资机构。

--大名城 拟以100亿元设立名城金融控股(集团)。名城金融控股注册资本30亿元，由大名城100%出资，主要进行股权投资、证券市场投资、投资设立金融或类金融机构等业务。

**证券时报**

--证监会主席助理张育军表示，近一段时期最重要的就是要关注融资融券业务风险以及随之带来的流动性风险，证券公司应对两融业务风险管理工作进行系统梳理和加强。

--保定天威集团表示，未能通过11天威MTN2 持有人会议提出的兵装集团提供无条件担保等要求。

**金融时报**

--保监会数据显示，截至4月末，保险业总资产达到11万亿元，较年初增长8.54%。今年前4个月，共实现原保险保费收入10,025.15亿元，同比增长19.90%。

**21世纪经济报 道**

--据悉，国务院拟派11个督查组赴地方，督查重大工程落实情况。(完)