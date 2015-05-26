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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--5月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    0130 澳洲建筑完工                               第一季       -1.5%     -0.2%
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         6月      正10.0    正10.1
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     4月         --     正1.35
    0645 法国消费者信心指数                            5月        正95      正94
     --  美国建筑许可年率(万户)                  4月修正值         --      114.3
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      406.5 
             再融资指数                                            --    1,600.6
    1400 加拿大央行利率决议                             --       0.75%     0.75%       
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         -- 买超10,992
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超1,873
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      4月       +5.4%     -9.7%
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值    预估值
    
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                         第一季      422.5      --
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 5月         正51    正17
    1230 美国耐久财订单                                4月        -0.5%   -0.5%
             扣除运输的耐久财订单                                 +0.5%   +0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                 +0.2%   +0.4%
             扣除飞机的非国防资本财订单                           +1.0%   +0.4%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      3月        +0.3%      --
                                         (较上年同期)             +5.2%      --
                                 房价指数                         221.0      --
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   3月        +1.0%   +0.9%
                            未经季调房价指数(较前月)              +0.9%   +0.7%
                              房价指数(较上年同期)                +5.0%   +4.6%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           5月初值       56.1      --
                   服务业PMI                                       56.4    57.0
    1400 美国消费者信心指数                            5月         95.4    94.9
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        4月         51.7    51.0
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  5月          +1       --
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  5月        -20.8      --(完)

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