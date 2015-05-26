主要国家经济指标预测--5月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0130 澳洲建筑完工 第一季 -1.5% -0.2%
0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 正10.0 正10.1
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 4月 -- 正1.35
0645 法国消费者信心指数 5月 正95 正94
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 114.3
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 406.5
再融资指数 -- 1,600.6
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超10,992
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,873
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 +5.4% -9.7%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 422.5 --
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正51 正17
1230 美国耐久财订单 4月 -0.5% -0.5%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 +0.2% +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% +0.4%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 3月 +0.3% --
(较上年同期) +5.2% --
房价指数 221.0 --
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 3月 +1.0% +0.9%
未经季调房价指数(较前月) +0.9% +0.7%
房价指数(较上年同期) +5.0% +4.6%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 56.1 --
服务业PMI 56.4 57.0
1400 美国消费者信心指数 5月 95.4 94.9
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 51.7 51.0
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 5月 +1 --
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -20.8 --(完)