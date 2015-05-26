重发-港报社评：反对派议员应抓紧机会调整立场--文汇报5月26日

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民建联昨日公布最新政改民调显示，六成二受访者认为立法会应该通过政改方案。政改讨论以来，反对派采取杯葛、对抗态度，错失许多机会。目前，普选方案很快就要提交立法会审议表决。面对主流民意支持通过政改方案，反对派议员应放弃迫使中央改变原则立场的幻想，抓紧机会，在基本法和全国人大常委会“8‧31”决定框架下讨论落实普选。

期盼2017年实现500 万合资格选民一人一票选举行政长官，是本港社会的主流民意和最大共识。在政改方案公布前后，多个民调都显示，支持通过以基本法和人大“8．31”决定为基础的政改方案的比率，达到六成以上。民建联公布最新政改民调，亦是超过六成受访者支持通过政改方案，这显示民情没有出现大变化。反对派议员应面对现实，调整反对政改的错误立场，顺应主流民意，支持政改方案通过。

中央真心诚意希望香港依法落实普选，一直以开放的态度与包括反对派议员在内的本港社会各界沟通交流，听取不同意见，积极为推动政改营造有利条件。中央的态度很明确：一是真诚希望普选方案通过；二是不会拿原则做交易。可惜，反对派议员采取杯葛、对抗态度，走入了死胡同，使政改讨论陷入僵局。

今年4月反对派议员第三度发表联署声明，声称定会否决人大“8·31”决定框架下的政改方案。但是，反对派的杯葛、对抗态度，不但不能达到政治讹诈的目的，而且错失与中央官员沟通讨论政改的机会。全国人大常委会副秘书长李飞为此取消访港与反对派议员见面的安排，说明中央在原则底线上绝不会让步，反对派的政治讹诈不会奏效。

反对派的杯葛、对抗态度，只能是蹉跎岁月、错失机会。现在，离政改方案提交立法会表决的时间越来越近，若反对派议员仍然绑在对抗的战车上盲目向前冲，结果很可能冲下悬崖，令政改一拍两散。反对派若綑绑否决政改，固然造成社会全输的局面，但最大的输家还是反对派自己，反对派不仅不会从否决政改中获得任何实质的政治利益，更要承担扼杀普选的历史责任，在今后的选举中受到选民惩罚。

反对派议员应面对民意支持通过政改的现实，抓紧政改表决前的机会，特别要珍惜周日与中央官员会面的沟通机会，在基本法和人大“8·31”决定的框架下，务实讨论普选问题。这样才会出现柳暗花明的局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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