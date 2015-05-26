港报社评：宜善用对话机会，为民主进程筹谋--明报5月26日

立法会尚有不到一个月就表决政改方案，特区政府周日（23日）邀请全体立法会议员到深圳与京官交流意见。这次会面，若认为会给政改情势带来根本改变是不切实际的，若会面之后未出现恶言相向局面，则已经算是积极进展。在民主派议员不接受8．31框架方案的前提下，应思考否决方案之后该怎样再推动民主进程，使市民有机会行使一人一票的权利；民主派议员宜善用这次会面的机会，向京官提出设立商讨政制发展的机制，寻求在体制内解决争议的可能，避免重蹈今次政改的覆辙。

今次与立法会议员会面的京官，包括港澳办主任王光亚、基本法委员会主任李飞和中联办主任张晓明，他们准备就政改交流意见，类如去年4月在上海、8月在深圳的情况，可是那两次机会都未能把握好，使政改在争吵声中发展至现在的僵局。今次再会面，若以为中央会针对8．31框架提出新内容，其机会极微，因为正常情况下的任何大动作调整，只会像鸭子划水般在幕后做工夫，很少会以敲锣打鼓的方式处理。这次民主派议员将有多少人到深圳赴会仍待确定，不过值得注意的是，虽然未见民主派议员再联署綑绑，却有个别议员答覆传媒提问时仍然坚决拒绝8．31框架，并表示他们与京官会面时不会提出具体方案，云云。

另外，从政改争议发展迄今，除了枱面上无正式商讨对话，据知枱底下的交流互动也付诸阙如。这种局面在历次政改争议中较少见，情况反映出民主派议员与当局（包括中央和特区政府）并无交集。因此，从可预估的中央与民主派议员取态，今次会面不大可能给政改带来转机。不过，有对话交流总好过拒绝往来，议员们应该尽量应邀赴会，争取机会表达意见，特别是在政改方案若被否决，“后政改”时期该如何推动民主进程，民主派议员有必要从这次会面开始做工夫。

政改方案一旦否决，民主进程就陷入不可知的景况。首先是不知何时会重启政改五部曲，另外是原本2017年落实特首普选之后，2020年可以普选立法会议席的机遇也自然消失。因此，否决方案容易，推动民主进程困难，这将是政改事态与今后发展的景况。至于日后如何回应市民对普选的渴求，那就不再唯中央是问，民主派议员同样有责任。

去年占领行动期间，以政务司长林郑月娥为首的政改三人组与学联成员对话时，曾提出设立多方对话平台，让官民日后透过这个机制商讨政制发展事宜。这是官方首次提出设立类似机制，若当时确定下来，对本港政制发展的意义十分重大，因为民主派参与这个机制的商讨，在推动改革、达至民主进程中就有一个连官方也认可的平台，无疑是占领行动最实质的成果。可惜当时的氛围不容许理性思考，一阵盲动之后，政改诉求无寸进，普选再陷遥遥无期。这是一次失诸交臂的教训。

民主派议员与京官会面，若仍然坚持否决8．31框架方案，那除非是为吵架而去，否则他们的对话就不会有多大交集。因此，如果民主派议员取态不变，则应该为日后民主进程筹谋，争取设立类如多方对话平台的机制。近日，立法会主席曾钰成建议表决在政改方案后设立“香港政制发展谘询委员会”，这在精神上与多方对话平台如出一辙；他的建议可把民主派与中央拉拢一起，在位阶、功能和作用方面更是进了一步。

从中央的角度，无论政改方案获通过与否，对多方对话平台或政制发展谘询委员会的建议都应予积极考虑。方案若通过，即时衍生如何优化的问题，例如提名委员会民主化等，很快就会提上议程。若方案被否决，“普选”在香港未解决，民间诉求不会消失，普选仍是中央与各方要处理的问题。因此，在“后政改”时期，政制发展和民主进程是不可能回避、总要面对的情况；一旦如此，若有既定机制谘商，那就可以避免再次出现今次政改的衆说纷纭、莫衷一是的局面。何况是中央与民主派在早期就有对话沟通，还可以减少误解。另外，这样的对话机制具有现实意义，让民主派和市民见到8.31框架的方案不会永远一成不变，而是存在优化、民主化的可能，这在争取部分民主派议员转軚支持方案，或许有一定作用。

政改方案表决在即，可以回旋的空间已经不多，现在提出撤回8．31方案并不切实际，而要求民主派提出符合8．31框架的具体方案，单看激进派仍在主导泛民阵营，相信也绝无可能。如果现在为表决之后筹谋，或许是更实际的取态。今后处理香港政改事宜，应汲取过去两年多的经验教训，大家必须珍惜对话机会，必须善用温和理性力量争取更大回旋空间，为寻求妥协创造必要条件，那才有可能达至多赢。这些良好愿望，期望由深圳“5．31会面”开始推动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘