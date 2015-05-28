更新版 1-****美国与加拿大经济指标预测--5月28日-6月4日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(新增5月28日加拿大经常帐数据) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月25日当周
5月28日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 27.0 27.4
四周均值(万人) -- 26.625
续请失业金人数(万人) 5月16日当周 220.8 221.1
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字185赤字139.2
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 +0.9% +1.1%
5月29日(五)
1230 美国企业获利 第一季初值 -- -1.6%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -0.8% +0.2%
最终销售 -1.1% -0.5%
消费支出 -- +1.9%
GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +0.9% +0.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6%
GDP环比年率 第一季 +0.3% +2.4%
GDP(较前月) 3月 +0.2% 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 53.0 52.3
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 5月终值 89.9 88.6
现况指数 100.5 99.8
预期指数 83.1 81.5
6月1日当周
6月1日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- +0.3%
个人所得(较前月) +0.3% 持平
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 5月 -- 49.0
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 53.8
1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.7% -0.6%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 51.8 51.5
投入物价分项指数 -- 40.5
就业分项指数 -- 48.3
新订单分项指数 -- 53.5
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +2.0%
6月2日(二)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 681.7
1400 美国工厂订单(较前月) 4月 +0.2% +2.1%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.1%
耐久财订单(较前月) 4月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- --
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- --
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- --
1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,670 1,650
6月3日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 5月 19.0 16.9
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差443 逆差514
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 -- 逆差30.2
出口(亿加元) -- 425.0
进口(亿加元) -- 455.2
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 56.1
服务业PMI -- 56.4
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 5月 57.0 57.8
企业活动指数 -- 61.6
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 59.2
价格指数 -- 50.1
6月4日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 5月 -- 61.582
1230 美国劳工成本 第一季修正值 +5.5% +5.0%
非农生产率环比年率 -2.5% -1.9%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.7
经季节调整的PMI -- 58.2(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 刘秀红；审校 白云)
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