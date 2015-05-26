港报社评：问责烦请向高墙，勿拿鸡蛋掷鸡蛋--信报5月26日

声称在内地无人照顾的非法入境小童是否应该得到恩恤处理，无疑是极具争议性的课题，一方面不得不考虑法律观点，另方面有必要顾及人道精神，一时三刻很难作出适当的决定。因此，无证男童肖友怀在工联会立法会议员陈婉娴协助之下自首，惹来激烈讨论实乃意料中事。然而，部分激烈得过了头的民众做出若干不君子行为，却是无论如何也不符社会伦理。

根据其外婆所述，肖友怀现年十二岁，于深圳出世后被父母遗弃，不忍外孙变孤儿的她，救回来一直抚养，三岁时假借他人户籍取得双程证来港，九年来没有办过任何证件，也没有安排上学。自首的原因是受到不久前十五岁无证少女堕楼身亡事件影响，两婆孙担心悲剧重演，所以寄望相关政府部门网开一面，酌情为怀仔批出居港权。

一如不少网民质疑，这个表面上相当令人同情的故事纯属“一面之词”，有没有父母遗弃稚子的情节仍属未知之数。严格而言，即使怀仔的身世确是可怜，非法入境者不获居港权始终是依法有据，所以网民呼吁“遣返怀仔”，甚至号召示威者前往入境处施压，以免恩恤处理开坏先例，基本上是可以接受的。问题只是，部分示威者针对无证男童本人，更有迁怒于可能安排怀仔入读的小学，群情汹涌围堵校园抗议，吓得小女生哭出泪来，则是不能接受的欺凌弱者。

黄大仙孔教学院大成小学只不过为肖友怀安排能力评估测试而已，日后是不是入读还得视乎取得证件与否，以及教育局安排等等，这间小学何罪之有？打着本土派旗帜的示威者显然是不分青红皂白，既按门钟，又拍玻璃，其后索性在校门外张贴“偷渡”、“卖港贼”、“包庇罪犯无法无天”等等字样的“罪状”。即使小女生被吓哭了，示威者竟然以一句“假眼泪”企图开脱。我们不禁要问，示威者的抗议对象不是负责审批居港权的特区政府吗？为什么偏偏要滋扰无辜的小学？

另一件事更加令人心寒，不但有网民公开怀仔在观塘顺利邨的住址，而且自称勇武人士亦动员“上门家访”，用意不言而喻，所谓家访，即是声讨。幸好，如此动员不得人心，响应者寥寥无几，行动最终夭折。据说，怀仔与外婆已经搬离顺利邨，相信是暂避其锋。

平心而论，入境处目前仅仅发给怀仔一张俗称“行街纸”的临时身份证明书，一切还待调查，是否酌情批出居港权言之尚早，其外婆也因为涉嫌教唆他人逾期居留而被捕。即便是有人担心出现“滥用酌情权”的情况，让其他非法入境者心存侥幸有样学样，表达意见的对象亦应该是政府，而不是弱势社群的个别人士。

协助怀仔自首的立法会议员陈婉娴表示，若有不满请直接找她，不要骚扰孩子。此外，有评论员呼吁“请不要向弱者抽刀，不要反共反上脑”，认为有问题应向政府施压，切勿针对小孩。很可惜，仍然有立场激进的键盘战士不认同这种不要向弱者抽刀的呼吁，硬是觉得针对小孩没有过错，因为在这些人的心目中，真正的弱者是资源被内地人掠夺的本土香港人，反过头来指控该评论员“变相维稳”。

撇开本土香港人自称弱者不谈，就算是弱者针对弱者，说得通吗？“锄弱扶弱”又是否言之成理？一般示威者有一个相当慷慨的理念，在鸡蛋与高墙之间，永远站在鸡蛋那一边。假如弱者针对弱者，岂不是拿起鸡蛋掷向鸡蛋？当中的荒谬性，路人皆见矣。

问责烦请向高墙，勿拿鸡蛋掷鸡蛋，肖友怀事件不应该开了弱者被针对的坏先例。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘