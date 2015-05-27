欧洲经济指标预测--5月28日-6月4日****

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月28日(四) 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +1.0% (较上年同期) -0.6% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差25.25 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- +2.5% 0800 意大利企业信心指数 5月 正104.5 正104.1 0800 意大利消费者信心指数 5月 正108.2 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +1.0% -0.9% (较上年同期) -- +3.7% 0900 欧元区企业景气指数 5月 正0.35 正0.32 经济景气指数 正103.5 正103.7 工业景气指数 负3.0 负3.2 服务业景气指数 正6.7 正6.7 消费者信心指数 负5.5 负4.6 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.9 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 正4 正4 5月29日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -0.1% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.8% -2.3% (较上年同期) +2.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 90.0 89.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.9% +4.6% 民间贷款 +0.2% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +4.1% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.4% 6月1日当周 6月1-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.5% 6月1日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 47.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.8 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 51.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 -- 52.3 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 51.9 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.3% 6月2日(二) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) -- 284.3 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加12.42 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.29 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.341 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 54.2 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- 持平 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.3% 6月3日(三) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +4.7% +5.2% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 53.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 -- 51.6 综合PMI -- 51.0 0755 德国Markit服务业PMI 5月终值 -- 52.9 综合PMI -- 52.8 0800 意大利失业率 4月 -- 13.0% 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 -- 53.3 综合PMI -- 53.4 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 -- 59.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- +1.6% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 6月 -- 0.05% (存款利率) -- 负0.20% 6月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.40% 1100 英国央行利率决定 6月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)