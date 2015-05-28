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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 15:50 BJT

台湾货币市场：6月提存期资金预期变化一览表

路透台北5月28日 - 台湾货币市场6月提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)7,639亿台币：      
        06/04                       2,020.50亿台币 
        06/05                         594.00亿台币 
        06/08                       3,244.50亿台币 
        06/09                       1,029.00亿台币 
        06/10                       1,973.00亿台币 
        06/11                       1,471.20亿台币 
        06/12                       2,056.00亿台币 
        06/15                         627.90亿台币 
        06/16                       5,628.00亿台币 
        06/17                       2,289.50亿台币 
        06/18                       2,898.50亿台币 
        06/19                         264.50亿台币 
        06/22                       6,777.80亿台币 
        06/23                       1,910.50亿台币 
        06/24                        4,697.10亿台币
                                                   
        06/25                          37.00亿台币 
        06/26                          36.00亿台币 
        06/29                          38.00亿台币 
        06/30                          36.00亿台币 
        07/01                           6.00亿台币 
        07/02                           4.00亿台币 
  
    --国库券到期700亿台币。  
      6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。
      6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共3.69606375亿台币。
      6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。       
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --6/8：台湾央行发行一年期定存单，金额1,500亿台币，5日标售。
    --6/10：个人综所税信用卡扣款银行出帐日，估计金额400-500亿台币。税款为银行透过财金系统入公库
。 
    --6/11:个人综所税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11
日税款入库。第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。      
    --6/12：财政部发行104/9期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，9日标售。
    --6/15：台湾央行发行二年期定存单，金额200亿台币，12日标售。      
    --6/26：财政部发行104/5期公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，6/23标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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