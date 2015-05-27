台湾货币市场：5月27日及本提存期资金预期变化一览表

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透台北5月27日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,694.10亿台币。 --93甲6期公债付息13.5625亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)3,905.1亿台币 05/28 6,382.80亿台币 05/29 4.00亿台币 06/01 456.00亿台币 06/02 5,608.00亿台币 06/03 1,454.30亿台币 --公债还本付息6亿台币。 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，发行金额300亿台币，25日标售。 *--5/28: 台北富邦商业银行股份有限公司交割8,000万美元债。 *--5/28: Sumitomo Mitsui Banking Corporation共6.55亿美元债。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也