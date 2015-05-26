重发-韩国汇市：韩元兑美元跌至近两周低位，尾随多数亚币颓势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透首尔5月26日 - 韩元兑美元周二尾随多数亚币下跌，早盘时触及近两周低位。
0248GMT时，韩元兑美元 跌0.7%至1,097.5，为5月14日以来最低水准。周五时收报1,090.1。韩国市场周一因佛陀诞生日假期休市。
美元走强，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表强硬谈话，且美国消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。
东部证券外汇分析师Yuna Park表示，“国内出口商的结汇需求支撑韩元，尽管受挫于叶伦的谈话。韩元兑美元也追随了日圆兑美元的跌势。”
三年期公债期货6月合约 涨0.09点至108.98。
0248GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,097.5 1,090.1
日圆/韩元 9.0131/200 9.0151
韩国公债期货 * 108.98 108.89
韩国综合股价指数 2,142.56 2,146.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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