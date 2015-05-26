重发-韩国汇市：韩元兑美元跌至近两周低位，尾随多数亚币颓势

(重发以调整格式)

路透首尔5月26日 - 韩元兑美元周二尾随多数亚币下跌，早盘时触及近两周低位。

0248GMT时，韩元兑美元 跌0.7%至1,097.5，为5月14日以来最低水准。周五时收报1,090.1。韩国市场周一因佛陀诞生日假期休市。

美元走强，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表强硬谈话，且美国消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。

东部证券外汇分析师Yuna Park表示，“国内出口商的结汇需求支撑韩元，尽管受挫于叶伦的谈话。韩元兑美元也追随了日圆兑美元的跌势。”

三年期公债期货6月合约 涨0.09点至108.98。

0248GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,097.5 1,090.1

日圆/韩元 9.0131/200 9.0151

韩国公债期货 * 108.98 108.89

韩国综合股价指数 2,142.56 2,146.10

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价