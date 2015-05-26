中国货币市场：回购利率持稳长期资金续跌，缴税等令机构需求继续升温

路透上海5月26日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率波动有限，一年期Shibor则延续逾10个基点的跌幅。交易员表示，资金供给充裕态势不改，虽然近期缴税及新股等致机构短期资金需求继续升温，但整体仍无碍流动性宽松局面。

他们并称，短期资金价格企稳迹象明显，但长期资金利率缓步回落，仍表明机构对下阶段资金面预期保持乐观；虽然6月半年末时点即将到来，部分机构略显谨慎，但整体仍不足虑。

“资金面很宽松，但是开盘最近没有继续往下开，有点企稳。”上海一银行交易员表示，大家在猜测回购利率是否见底了，而且资金需求上来很多也只是机构在放杠杆操作，实际资金宽松状况并没有发生变化。

他并表示，长期限利率还在持续下行，表明机构对于未来资金面乐观，预期短期资金利率仍将保持在低位，不会那么快就反弹。

长期资金价格方面，一个月期以上的Shibor 延续跌势，其中一年期Shibor 今日下滑幅度为11.8个基点(bp)。

上海另一银行交易员指出，上年度企业所得税汇算清缴截止日为6月1日，所以大部分企业都会卡在最后几天，此外还有月度缴税、新股等扰动因素，不过即便如此，资金拆借并无难度。

对于未来资金预期，她称，“半年末还是要当心点，因为有刚性需求，银行要留高备付的，还会提前要求降点杠杆之类的下来。”

在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0303 1.0302 +0.01

七天 1.9292 1.9337 -0.45

14天 2.2144 2.1940 +2.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1100 0.0150 +109.50

七天 1.5400 1.1000 +44.00

14天 2.4300 2.1600 +27.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1300 1.1300 +0.00

七天 1.9700 2.0058 -3.58

14天 2.2700 2.1700 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.0400 1.0390 +0.10

七天 1.9688 1.9680 +0.08

三个月 2.8810 2.9030 -2.20