中国债市动态：一二级轮动走弱，地方债疑虑犹存压制市场情绪

路透上海5月26日 - 中国银行间债市周二早盘一二级轮动走弱；资金宽松不改，但短期资金价格已在低位基本走稳，债市此前的一波收益率陡峭化行情也已演绎的相当充分，在没有更多利好推动的情况下，对于后续地方债发行疑虑重新抬头，并压制市场情绪。

交易员并指出，前两只地方债虽然定位超低，但非市场化特征明显，而面对后续源源不断的供给，这一模式能否延续下去，机构疑虑犹存，短期内若无更多消息面推动，市场人气可能仍会偏弱。

“二级(收益率)上了不少，一级看着也不行，”上海一银行交易员表示。他指出，早盘3-5年的中短期品种走势更弱一些，国开债收益率上行幅度多在6-7个基点(bp)，7-10年长债涨幅则在5-6个bp。

一级市场方面，国家开发银行 上午招标的五期债结果均高于预期，其中三年、五年和10年品种更为明显，此外从1月底持续至今的七年和10年品种的利率倒挂局面也终于得到修正，转为正利差。

上述交易员谈到，10年国开债在经过此前爆炒后渐归理性，而七年债长期以来一直没有得到交易盘关注，以配置需求为主，在市场调整时也可能较其他活跃期限品种表现相对稳定。

他并认为，在此前一波行情逐渐降温后，对于地方债的担忧重新浮现，“江苏和新疆(地方债)定位这么低，关键是供给上来以后，利率能不能一直压这么低，如果还有第二批置换怎么办？市场也是一直有这种担心。”

上周江苏债为今年地方债发行揭幕，随后新疆亦完成首批发行。而据已有的发行公告，本周将有湖北、广西和山东三地将发行地方债，频次进一步提速；而除地方债外，本周还有两期国债、三批政策行金融债以及铁道债等招标发行。

此外，信用债再出一例违约事件，12中富01公司债仅部分兑付本金。由于该债的信用风险在去年已经爆出，市场对此也有一定预期，因此暂时影响不大。交易员指出，违约事件频发，将令机构在选择信用债个券时更为谨慎，尤其是中低评级品种，走势分化也会更加明显。

中国信用债市场违约事件再添一例。珠海中富实业股份有限公司 周二公告，公司将无法于原定兑付日(28日)按期全额支付公司债12中富01 的本金，仅能兑付债券本金总额的约25%。

中国铁路总公司上午招标发行的今年第二期铁路建设债券(铁道债)，其中100亿元人民币10年期品种中标利率为4.24%，50亿元20年期中标利率为4.68%，定位比5月中旬的发行利率均低4个bp。

剩余期限近10年的国开债150210券最新成交收益率 为3.9721%，上日尾盘为3.96%。