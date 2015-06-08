企业并购：台湾国票金控将以每股现金16.5台币公开收购三信商银

路透台北6月8日 - 台湾中小型金控--国票金控 周一公布将以每股现金16.5台币(含权息)公开收购未上市柜的台中三信商银流通在外股权，预定收购4.02亿股约占其流通在外股权的八成，成为金管会重启金融业公开收购后的第一宗收购案。

国票金控董事会并决议，本次预定收购八成三信商银股权的收购金额约66余亿台币，至于最低收购数量为2.56亿余股，约占三信商银股权的51%，收购金额约42余亿台币，公开收购期间为今年6月15日到8月3日。

国票金周一收在8.61台币。

“商业银行还是金融业的主轴，有了商业银行就会脱胎换骨。”国票金控总经理总经理丁予嘉接受路透电访时并表示。

国票金近年积极寻找银行并购对象已跨入商业银行经营，继此前拟并购京城银行 受到官股股东反对后，这次计画以公开收购并购地方型银行--三信商银，即为取得商银执照。

国票金控新闻稿并指出，若能成功纳入三信商银，将从过去侧重短期企业融资的票券业务跨足中长期授信服务，除可拓展中小型企业放款、扩增财富管理客群外，集团内增加银行子公司，更可整合金融服务平台。

金管会主委曾铭宗5月中宣布，为促进金融业进一步整并，在一定前提下，金融业将重启公开收购制度，但前提须取得50%以上股权，即日起可向金管会提出申请。