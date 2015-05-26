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债券 | 2015年 5月 26日 星期二 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元上涨

0558 GMT

* 欧元/美元跌0.34%，美元/日圆上涨0.23%，美元/坡元上涨0.36%，美元/韩元上涨0.9%

* 日股日经指数上涨0.12%，中国股市沪综指涨1.17%，港股恒指上涨1.32%，美国公债收益率报2.1934%，布兰特原油上涨0.15%

* 希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。

* 美国FED副主席费舍尔称，何时开始升息周期将由数据决定，而非日期 (完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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