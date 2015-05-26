《汇市简讯》欧洲盘初：美元上涨

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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* 欧元/美元跌0.34%，美元/日圆上涨0.23%，美元/坡元上涨0.36%，美元/韩元上涨0.9%
* 日股日经指数上涨0.12%，中国股市沪综指涨1.17%，港股恒指上涨1.32%，美国公债收益率报2.1934%，布兰特原油上涨0.15%
* 希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。
* 美国FED副主席费舍尔称，何时开始升息周期将由数据决定，而非日期 (完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-