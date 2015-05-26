韩国汇市：韩元/美元遭遇两个半月最大跌幅，因叶伦评论激励美元走强

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月26日 - 韩元兑美元周二遭遇两个半月最大跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席叶伦上周发表有关升息时间的言论后，美元全线走强。
韩元/美元 本地收盘下挫1.0%至1,101.0，盘中一度低见4月14日以来最低位1,101.4。韩元遭遇3月9日以来最大单日百分比跌幅。(完)
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。