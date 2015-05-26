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亚洲 | 2015年 5月 26日 星期二 14:21 BJT

韩国汇市：韩元/美元遭遇两个半月最大跌幅，因叶伦评论激励美元走强

路透首尔5月26日 - 韩元兑美元周二遭遇两个半月最大跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席叶伦上周发表有关升息时间的言论后，美元全线走强。

韩元/美元 本地收盘下挫1.0%至1,101.0，盘中一度低见4月14日以来最低位1,101.4。韩元遭遇3月9日以来最大单日百分比跌幅。(完)

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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