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债券 | 2015年 5月 26日 星期二 14:32 BJT

欧元债市：意大利公债期货下跌，受希腊和西班牙相关忧虑影响

路透伦敦5月26日 - 意大利公债期货周二早盘下跌，因市场担心希腊的债务问题，而且西班牙地区选举结果反映投票人愈发不满撙节计划。

意大利公债期货 下跌120个跳动点至133.88，是债市对周末事件的最初反映。

德债期货 则受惠于相关避险买盘，上涨24个跳动点至154.24。

“这与周末的西班牙选举结果有关，与希腊政府一位部长提出的有关该国能否在6月5日如期向IMF还款的质疑也有关。那类消息激发了一定的避险情绪，”KBC策略师Mathias van der Jeugt说。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 徐文焰)

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