《路透晚报》--5月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国就业：当前就业总体平稳，密切关注就业形势变化--人社部

中国人力资源社会保障部副部长信长星周二表示，当前就业形势总体比较平稳，失业率还是处在较低水平，但从1-4月份的统计来看，城镇新增就业人数略有减少，会继续关注这个问题，密切关注就业形势变化。

--中国国企：将指导地方国资委制订实施员工持股试点管理办法-国资委

中国国资委周二称，将坚持稳妥有序的指导推动地方深化国有企业改革，指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法，规范开展员工持股试点工作。

--中国经济：今年料增长6.8%明年继续放缓，当前人民币未被低估--IMF

国际货币基金组织（IMF）周二表示，预计中国经济今年增长6.8%，基本吻合7%左右的政府目标，明年增速会进一步放缓至6.25%左右；并表示人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。

【金融】

--中国金融：银监会称不良贷款增长态势将持续，地方平台潜在风险突出

多位消息人士周一对路透表示，中国银监会主席尚福林预计银行不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。

--中国金融：4月末银行业总资产176.16万亿元，同比增长11.9%%--银监会

中国银监会周一发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年4月底，中国银行业金融机构总资产176.16万亿元人民币，同比增长11.9%；总负债163.06万亿元人民币，同比增长11.3%。

--中港个股：工行控股土耳其Tekstilbank完成，间接有多个金融业务牌照

中国工商银行周一宣布，已完成收购土耳其Tekstilbank75.5%的股权交易，是次收购也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。

--台湾个股：中信金称将以116.7亿台币取得大陆中信银行国际100%股权

台湾消费金融龙头金控--中信金控周二称表示，董事会已通过将以私募方式引入大陆中信集团旗下中信银行取得中信金3.8%股权。而中信金旗下中国信托银行也将以116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。

【固定收益】

--中国债市：*ST中富称无法按时足额兑付公司债本金，仅能兑付总额的25%

中国信用债市场违约事件再添一例。珠海中富实业股份有限公司周二公告，公司将无法于原定兑付日(28日)按期全额支付公司债12中富01的本金，仅能兑付债券本金总额的约25%。

--中国债市：天威集团称对追加兵装集团担保的持有人会议决议难以回复

中国保定天威集团日前对于其中票(11天威MTN2)持有人会议决议作出回应，其中对于“要求追加中国兵器装备集团公司对11天威MTN2提供无条件担保”的议案，天威集团认为，该项决议构成了对11天威MTN2法律关系以外主体的权利要求，难以做出回复。

--中国公开市场：资金环境稳中偏宽，常规操作继续退守观望

中国银行间市场流动性环境稳中偏宽，央行公开市场周二继续空窗。业内人士认为，在资金价格跌势从短向长漫延过程中，央行常规操作料将退守观望，公开市场在总量和价格上的指引功能渐淡。

--中国债市：国债期货大跌，五年和10年主力合约创上市来单日最大跌幅

中国金融期货交易所国债期货周二大幅跳水，五年期主力合约及10年期主力合约均收跌约0.9%，双双创上市以来最大单日跌幅。

--《中国债市每日综述》国债期货大跌令现券愈发趋弱，股市及供给双重添忧

中国银行间债市周二现券收益率和利率互换同步上涨，个别品种超10个基点，涨幅明显扩大。交易人士表示，偏空市场氛围下，一级国开新债结果走高，现券一二级联袂走弱，而午后国债期货主力合约双双创下上市以来最大单日跌幅，带动现券抛压愈发加重。

--《中国新债预测》五年国债利率均值3.14%，大行支撑下料定位略低二级

中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，新债供给压力令债市情绪偏负面，一二级市场均显露弱势，但在宽裕流动性支撑下，大行对于国债的配置需求仍存，料明日五年国债定位略低于二级，预测均值约为3.14%。

--新债招标：国开行一至10年增发债收益率均高于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的五期债结果均高于预期，其中七年期固息增发债中标收益率4.0541%，10年期为4.0551%；一年、三年和五年中标收益率依次为2.6465%，3.4493%和3.7625%。

--新债招标：中国10年铁道债利率4.24%，20年为4.68%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第二期铁路建设债券(铁道债)，其中100亿元人民币10年期品种中标利率为4.24%，50亿元20年期中标利率为4.68%。

【外汇】

--中国央行：与智利央行签署规模为220亿元人民币的双边本币互换协议

中国央行周一晚间发布消息称，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中港个股：建行智利分行指定为人民币清算行，业务将向周边国家扩展

以市值计全球第二大银行--中国建设银行周二表示，刚刚设立的建设银行智利分行被中国央行指定为人民币清算行；未来，在此基础上，建行的清算服务将进一步扩展到周边有需求的国家和地区。

--中国汇市：人民币连三日收跌，短期料延续区间窄幅波动

人民币兑美元即期 周二连续第三日收跌，中间价创三周低点。交易员称，整体交投清淡，客盘购汇量有限，也未见大行踪迹。人民币陷在6.19-6.21元窄幅区间的态势料仍将持续。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2%续创逾七年新高，赚钱效应吸引资金不断入市

中国股市沪综指周二收升2%，再创逾七年新高，且为连续第六日上涨。分析师称，近期股市持续上涨，吸引外围资金继续涌入，军工板块及中小盘股成为今日领涨板块，整体成交维持高位水平。

--中国个股：紫光股份拟定向增发筹资225亿元收购香港华三等资产

在刚宣布计划收购惠普公司持有的香港华三51%股权后，中国紫光股份周一晚间即宣布其融资计划，拟定向增发股份筹资至多225亿元人民币，用于收购香港华三51%股权和紫光数码44%股权等。

--中国个股：乐视网拟定向增发筹资至75.09亿元，大股东拟减持套现百亿

中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司周二公告称，拟向不超过五名投资者定向增发至多2亿股，募资上限为75.09亿元人民币；而公司大股东贾跃亭计划在未来半年内减持至多1亿4,805万股，若按目前市价计算，总减持量约在一百亿元以上。 (完)