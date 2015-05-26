欧洲政经：希腊财长称该国承诺进行改革，但不能实施更多撙节举措

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透米兰5月26日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在周二意大利日报Il Sole 24 Ore发表的文章中表示，希腊承诺开放经济、改革养老系统并试图实现一定程度的基本预算盈余。
但瓦鲁法基斯指出，希腊无法答应债权人提出的在今年和以后实施更多撙节举措的要求，因为这样做将损害希腊推行必要改革的能力。
希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金以使该国可以这样做。希腊被债市拒之门外，且救助资金也遭冻结，该国即将耗尽资金，无法应付各类支出。希腊下月必须向国际货币基金组织(IMF)偿还四笔共计16亿欧元的贷款。
瓦鲁法基斯称，希腊准备进行一系列的改革。
“我们正在讨论什么呢？要设立一个独立的税务机构，要能永久保持一定规模的基本预算盈余，还有要推行合理且有前途的私有化项目...要对养老金系统进行真正的改革...要开放商品和服务市场，等等。”他写道。
但如果要希腊达到债权人要求的“难以接受的高水平的”基本盈余目标，就意味着希腊无法实现前述改革目标。
“希腊政府无法接受--也将不会接受--那样一个解决方案，五年的撙节计划已经被证实比问题本身更加糟糕。”（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-