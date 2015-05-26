欧洲政经：希腊财长称该国承诺进行改革，但不能实施更多撙节举措

路透米兰5月26日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在周二意大利日报Il Sole 24 Ore发表的文章中表示，希腊承诺开放经济、改革养老系统并试图实现一定程度的基本预算盈余。

但瓦鲁法基斯指出，希腊无法答应债权人提出的在今年和以后实施更多撙节举措的要求，因为这样做将损害希腊推行必要改革的能力。

希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金以使该国可以这样做。希腊被债市拒之门外，且救助资金也遭冻结，该国即将耗尽资金，无法应付各类支出。希腊下月必须向国际货币基金组织(IMF)偿还四笔共计16亿欧元的贷款。

瓦鲁法基斯称，希腊准备进行一系列的改革。

“我们正在讨论什么呢？要设立一个独立的税务机构，要能永久保持一定规模的基本预算盈余，还有要推行合理且有前途的私有化项目...要对养老金系统进行真正的改革...要开放商品和服务市场，等等。”他写道。

但如果要希腊达到债权人要求的“难以接受的高水平的”基本盈余目标，就意味着希腊无法实现前述改革目标。

“希腊政府无法接受--也将不会接受--那样一个解决方案，五年的撙节计划已经被证实比问题本身更加糟糕。”（完）