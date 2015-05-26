欧洲汇市：英镑兑欧元升至两个半月高点，欧元走软

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
“目前看来欧元前景黯淡，”IronFX Global的全球外汇策略部主管Marshall Gittler说道，“希腊能否偿还在6月5日到期的一笔IMF贷款实在令人怀疑，而且之后在6月12日还有一笔贷款要偿付。这是一触即发的危险时刻。”
不过英镑表现逊于美元，因美国4月核心CPI强于预期，推动美元走升。
英镑/美元 下跌0.4%至1.5405，远低于5月14日触及的五个月高点1.5815。英镑贸易加权指数 在上周创下七年高位，因强劲的数据表明英国经济好于其他发达国家。
“若没有意外利好的美国数据来凑趣，则我们预期英镑兑美元将在区间内盘整，支撑位料在1.54附近。”ING分析师表示。（完）
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路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-