欧洲汇市：英镑兑欧元升至两个半月高点，欧元走软

“目前看来欧元前景黯淡，”IronFX Global的全球外汇策略部主管Marshall Gittler说道，“希腊能否偿还在6月5日到期的一笔IMF贷款实在令人怀疑，而且之后在6月12日还有一笔贷款要偿付。这是一触即发的危险时刻。”

不过英镑表现逊于美元，因美国4月核心CPI强于预期，推动美元走升。

英镑/美元 下跌0.4%至1.5405，远低于5月14日触及的五个月高点1.5815。英镑贸易加权指数 在上周创下七年高位，因强劲的数据表明英国经济好于其他发达国家。

“若没有意外利好的美国数据来凑趣，则我们预期英镑兑美元将在区间内盘整，支撑位料在1.54附近。”ING分析师表示。（完）

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