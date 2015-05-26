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债券 | 2015年 5月 26日 星期二 17:45 BJT

英国经济：穆迪称，公共支出削减速度可能不如原先计划

路透伦敦5月26日 - 评等机构穆迪周二指出，英国政府削减公共支出可能难以达到原先计划的速度，因所需要削减的规模庞大，且较容易削减的部分大概已经在前几年完成。

穆迪在最新研究中，维持英国主权评等Aa1及评等展望稳定。

“我们预期未来几年预算赤字将持续下降，这对评等有利，”穆迪经济分析师在客户报告中指出。

“但我们也认为下降速度可能多少比政府目标来得慢，因计划中的支出削减非常可观，”分析师称。

英国财政大臣奥斯本将在7月8日公布新预算案。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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