美国个股：亚马逊去年德国营收119亿美元，但在德国只缴税1,600万美元

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透伦敦5月26日 - 监管机构申报文件显示，网路零售业巨擘亚马逊(Amazon.com) 德国的主要事业2014年仅缴了1,190万欧元(1,600万美元)的税，但去年该集团从德国客户录得的营收高达119亿美元。
亚马逊的年度报告显示，德国是亚马逊的第二大市场，仅次于北美，但直到最近所有德国营收及几乎全数获利都登录在税负较轻的几家卢森堡公司名下。
亚马逊的德国主营事业Amazon.de GmbH经营管理着德国网站，并监督送货作业，但是其资金来源是这些卢森堡公司支付的款项。
4月底时申报、最近几周才公开的帐目显示，2014年Amazon.de仅获利3,200万欧元，并支付1,190万欧元的营利事业所得税。以2014年的平均汇率计算，税金相当于约1,600万美元。
Amazon.de发言人表示，“公司税负的计算基础是获利，而不是营收。电子商务是低利润的事业，竞争相当激烈，亚马逊持续在世界各地大举投资，这也意味着我们获利偏低。”
该公司上周表示，已经自5月1日起在英国、德国、西班牙及意大利等地进行调整，往后营收将在登录在个别国家。
税赋专家表示，亚马逊未来可能因为上述新的调整而付出更多税金。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-