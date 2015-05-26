美国个股：亚马逊去年德国营收119亿美元，但在德国只缴税1,600万美元

路透伦敦5月26日 - 监管机构申报文件显示，网路零售业巨擘亚马逊(Amazon.com) 德国的主要事业2014年仅缴了1,190万欧元(1,600万美元)的税，但去年该集团从德国客户录得的营收高达119亿美元。

亚马逊的年度报告显示，德国是亚马逊的第二大市场，仅次于北美，但直到最近所有德国营收及几乎全数获利都登录在税负较轻的几家卢森堡公司名下。

亚马逊的德国主营事业Amazon.de GmbH经营管理着德国网站，并监督送货作业，但是其资金来源是这些卢森堡公司支付的款项。

4月底时申报、最近几周才公开的帐目显示，2014年Amazon.de仅获利3,200万欧元，并支付1,190万欧元的营利事业所得税。以2014年的平均汇率计算，税金相当于约1,600万美元。

Amazon.de发言人表示，“公司税负的计算基础是获利，而不是营收。电子商务是低利润的事业，竞争相当激烈，亚马逊持续在世界各地大举投资，这也意味着我们获利偏低。”

该公司上周表示，已经自5月1日起在英国、德国、西班牙及意大利等地进行调整，往后营收将在登录在个别国家。