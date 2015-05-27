重温稿-台湾货币市场：短率大致持稳，关注月底前高额美元债发行

* 周末前有大额美元债发行，尚无碍宽裕

* 投信近期多缺不一较明显

* 短率大致稳于低位 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北5月26日 - 台湾银行间短率周二在临近月底之际变化不大，大致稳于低位。交易商表示，尽管月底前有大额外币债发行，这令近期投信的资金虽有短少，但无碍市场宽裕，短率大致未变。

交易员表示，28日有超过9亿美元外币债将交割，本周开始投信资金开始多缺不一，分配不均，但对目前相当宽裕的台币资金环境尚无明显重大的紧缩效果，市场资金依旧平稳。

〞资金还是很多，票又很少，可能到月底都会这样，〞一位民营银行资金调度人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.410%，同上日。一周拆款利率区间落在0.380%-0.460%，同上日；两周拆款利率区间落在0.388-0.460%，上日在0.390-0.455%。

**部分压低短票利率**

短票方面，甚至有部分票券商略微调低30天期短票卖断利率，测试市场水温。先前短票利率维持在0.57-0.58%，0.57%居多数。

〞都月底了呢，竟然还有人要做0.56%，〞一位民营银行资金调度人员说。

他们认为，目前虽然承做低档利率的银行仍在少数，不过若是未来资金宽裕的情况仍旧持续，也不排除利率缓步向低位靠拢。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.56-0.58%，仍以0.57%为主，上日区间在0.57-0.58%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.572%，前日也在0.572%，上日成交量58.96亿台币，前日为82亿。 台湾央行周二公布，共发行1,983.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,982.50亿台币相较，存单发行金额增1亿。

本周央行存单到期高达1兆9,817.70亿台币，本周余日的到期情况分别是周三4,694.1亿，周四6,382.8亿以及周五4亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为233亿台币，累积超额准备为4,556亿台币、加计前期1%的超额准备为6,476亿台币。 **月底前有巨额美元债交割**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金虽宽松充裕，但是28日将有多笔的美元债将交割，市场仍关注后续的资金情势是否影响台币水位。

交易员表示，投信有部分走钱，这可能源自于寿险为了准备美元债的交割而提前赎回基金。

根据柜买中心资料显示，28日将有台北富邦商业银行股份有限公司交割8,000万美元债；Sumitomo Mitsui Banking Corporation交割共6.55亿美元债。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致稳于上日。