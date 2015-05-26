英国金融市场：英镑兑欧元上涨至两个半月高位，欧元走势艰困

路透伦敦5月26日 - 英镑兑欧元周二升至两个半月高点，因欧元受希腊债务问题打压，且利差变动方向对英镑有利。

避险的德国公债收益率 下滑，因欧元区二线国家债市震荡，令投资人感到不安，投向德债避险。交易商称，10年期英国公债 与可比德债收益率差扩大至135个基点，高于5月15日时的约123个基点，带动英镑上涨。

欧元兑英镑 下跌至0.70645英镑，为3月12日以来最低，本月迄今欧元兑英镑下滑3%。欧元最新报0.7087英镑，日内下跌0.1%，欧元近日受创，因欧洲央行一高层官员表示央行加快购债速度，且对希腊债偿能力的疑虑加剧。

“目前看来欧元前景黯淡，”IronFX Global的全球外汇策略部主管Marshall Gittler说道，“希腊能否偿还在6月5日到期的一笔IMF贷款实在令人怀疑，而且之后在6月12日还有一笔贷款要偿付。这是一触即发的危急时刻。”

不过英镑表现逊于美元，因美元扩大升幅，此前一反映美国企业投资支出计划的数据升幅大于预期，且美国4月核心CPI数据原本已推高美元，该数据重燃美国通胀可升至美联储2%目标的预期。

英镑兑美元 下跌0.6%，至1.5373美元，为近三周来最低，远低于5月14日触及的五个月高点1.5815美元。

英镑对英国零售销售数据无甚反应。英国工业联盟(CBI)周二公布，5月零售销售差值为正51，是12月以来最高；路透预估为正17，4月为正12。