英国金融市场：英镑兑欧元上涨至两个半月高位，欧元走势艰困

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透伦敦5月26日 - 英镑兑欧元周二升至两个半月高点，因欧元受希腊债务问题打压，且利差变动方向对英镑有利。
避险的德国公债收益率 下滑，因欧元区二线国家债市震荡，令投资人感到不安，投向德债避险。交易商称，10年期英国公债 与可比德债收益率差扩大至135个基点，高于5月15日时的约123个基点，带动英镑上涨。
欧元兑英镑 下跌至0.70645英镑，为3月12日以来最低，本月迄今欧元兑英镑下滑3%。欧元最新报0.7087英镑，日内下跌0.1%，欧元近日受创，因欧洲央行一高层官员表示央行加快购债速度，且对希腊债偿能力的疑虑加剧。
“目前看来欧元前景黯淡，”IronFX Global的全球外汇策略部主管Marshall Gittler说道，“希腊能否偿还在6月5日到期的一笔IMF贷款实在令人怀疑，而且之后在6月12日还有一笔贷款要偿付。这是一触即发的危急时刻。”
不过英镑表现逊于美元，因美元扩大升幅，此前一反映美国企业投资支出计划的数据升幅大于预期，且美国4月核心CPI数据原本已推高美元，该数据重燃美国通胀可升至美联储2%目标的预期。
英镑兑美元 下跌0.6%，至1.5373美元，为近三周来最低，远低于5月14日触及的五个月高点1.5815美元。
英镑对英国零售销售数据无甚反应。英国工业联盟(CBI)周二公布，5月零售销售差值为正51，是12月以来最高；路透预估为正17，4月为正12。
英债价格温和上升，但之后缩减升幅，跟随美债走势，此前美国公布企业投资数据强劲。10年期英债收益率 最新下跌约3个基点，报1.90%。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-