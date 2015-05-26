欧元债市：西班牙借贷成本小涨，此前地区选举结果公布

* 西班牙首相拉霍伊所属政党在地区选举中受创，西班牙和葡萄牙公债下跌

* 风险溢价只温和上升，因欧洲央行购债限制风险扩散

路透伦敦5月26日 - 西班牙借贷成本周二微幅上涨，因西班牙地区选举证实该国政治分歧加剧，民众已经厌倦了撙节举措。

西班牙执政党人民党在地区选举中得到的支持是20年来最低，令市场质疑，首相拉霍伊对经济复苏将助其在今年稍晚赢得连任的押注是否会成功。

欧洲央行的购债计划限制了债市周二的跌幅，但西班牙的消息也令人担忧其邻国葡萄牙，迹象显示葡萄牙民众愈发不满撙节计划。

西班牙 和葡萄牙10年期公债 收益率上升9-11个基点，分别报1.88%和2.56%。

这令西班牙和葡萄牙公债较可比德债收益率差走宽，但幅度温和，远远未到今年初触及的1.5至逾2个百分点的峰值，当时欧洲央行还未推出量化宽松政策。

这是债市对周末选举作出的第一反应，因大部份欧洲国家和美国周一为公众假期，金融市场休市。

欧洲股市下挫，因担心希腊债务危机。但意大利公债持稳，显示希腊危机扩散风险受到限制。

希腊忧虑扶助德债和其他最高评级的欧元区公债表现好于二线欧元区公债。