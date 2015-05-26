欧洲股市：下跌，因担心西班牙政局和希腊债务问题

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 西班牙地区选举中执政党受挫，拖累西班牙股市下滑
* Ryanair航空公司公布获利增长后，股价上涨
路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周二下跌，因希腊债务问题和西班牙执政党在地区选举中受挫，抵销航空股上涨为股市带来的提振。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.8%，欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数 下滑1%。
爱尔兰Ryanair航空公司 急升5.4%，此前公布获利增长。其同业Lingus 也上涨。
但西班牙银行股表现落后。
Popular 、Sabadell 和Caixabank 全线下跌，此前西班牙执政党人民党在一地区选举行中得到的支持率是逾20年来最低，反映选民不满执行了四年的撙节计划。
尽管周末选举结果已在周一重创西班牙股市，但当日成交清淡，因伦敦、法兰克福和纽约市场因假期休市。
西班牙IBEX指数 周二再跌0.7%，盘中一度录得约五周来最大两日跌幅。
希腊ATG指数 上涨1.1%，在周一急跌3.1%后小幅反弹，该指数今年迄今升幅为零，表现落后于其他欧洲股市。
英国富时100指数 收跌1.18%，报6,948.99点。法股CAC指数 下跌0.66%，报5,083.54点。德股DAX指数 收低1.61%，报11,625.13点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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