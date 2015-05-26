金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

路透5月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.86%或8.88点，报1,026.45点。
中国股市：沪综指收升2%续创逾七年新高，赚钱效应吸引资金不断入市
中国汇市：人民币连三日收跌，短期料延续区间窄幅波动
香港股市：收涨且盘中测试七年高点，市场预期将有更多大陆资金流入
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巴西股市：巴西指标Bovespa指数 下跌，回吐上日涨幅，银行股领跌。上周巴西银行股重挫，因投资者在消化政府新宣布的银行业所得税改革的影响。Bovespa指数收盘跌1.79%，报53,629.78点，上日收报54,609.25点。
巴西汇市：拉美货币全线下滑，投资人担忧希腊债务危机与美国升息前景，推动美元走强。巴西雷亚尔兑美元 连续第四日下跌，收报3.15雷亚尔，雷亚尔近日承压，因决策者对金融撙节计划的内容意见不一，该计划旨在避免主权债信评级遭调降。
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南非股市：主要股指收盘下挫，南非最大包装公司Nampak 领跌，因该公司公布半年业绩下降，当日股价大跌13.3%至36.40兰特。指标Top-40指数 跌1.94%，至46,916点，大盘综合指数 下滑1.89%报52,963点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因数据疲弱和美元走强
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印度股市：连续第二日收跌，至一周半低点，因市场在塔塔汽车 等主要企业公布业绩前保持谨慎，希腊债务危机的不确定性促使投资者削减仓位。指标BSE指数 下跌0.41%，报27,531.41点。NSE指数 跌0.37%，至8,339.35点。两项指数皆创5月15日以来最低收盘位。
印度汇市：印度卢比兑美元 收盘下跌至63.98/99，为5月13日以来最低收盘水平，追随国内股市跌势，亦受美元在全球市场的涨势影响。印度卢比上日收报63.5625/5725。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.58%，报1,025.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.82%，报558.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.99%至50.960卢布；卢布兑欧元 跌1.03%至55.425卢布。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)